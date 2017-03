Union, SPD und Grüne haben ihren Gesetzentwurf zur Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager in den Bundestag eingebracht.

Bundesumweltministerin Hendricks sprach in Berlin von einem Startschuss für eine neue, offene und transparente Suche nach einem geeigneten Ort. Die politische Vorfestlegung auf Gorleben werde beendet. Nach Angaben der SPD-Politikerin ist geplant, die Öffentlichkeit in jeder Stufe des Verfahrens einzubinden. - Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager keine Region bevorzugt oder von Beginn an ausgeschlossen werden soll. Ziel ist es, bis zum Jahr 2031 einen Standort festzulegen.