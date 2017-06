Nach einem Zwangsstopp hat das Spezialschiff mit den Castor-Behältern seine Fahrt auf dem Neckar fortgesetzt.

Es passierte gegen Mittag die Brücke bei Bad Wimpfen. Dort hatten sich vier Mitglieder der Umweltschutzorganisation Robin Wood abgeseilt. Daraufhin wurde die Fahrt des Transports gestoppt. Es ist das erste Mal in Deutschland, dass Atommüll mit einem Schiff in ein Zwischenlager transportiert wird. Der hoch radioaktive Abfall wird vom stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim zum Zwischenlager in Neckarwestheim gebracht.