Die USA wollen sich nicht an den Verhandlungen der Vereinten Nationen zum vollständigen Verbot von Atomwaffen beteiligen.

In New York erklärte die amerikanische UNO-Botschafterin Haley, insgesamt hätten sich 40 Staaten zu diesem Schritt entschlossen, darunter auch Großbritannien und Frankreich. Allerdings hielten diese Länder weiter am Sperrvertrag fest, der die Verbreitung von Nuklearwaffen verbietet und die Unterzeichner zur Abrüstung verpflichtet. - Insgesamt unterstützen 123 UNO-Mitgliedstaaten die Verhandlungen über ein Verbot von Atomwaffen.