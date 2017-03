Die USA wollen sich nicht an den Verhandlungen der Vereinten Nationen zum vollständigen Verbot von Atomwaffen beteiligen.

In New York erklärte die amerikanische UNO-Botschafterin Haley, insgesamt hätten sich 40 Staaten zu diesem Schritt entschlossen, darunter auch Großbritannien und Frankreich. Allerdings hielten diese Länder weiter am Sperrvertrag fest, der die Verbreitung von Nuklearwaffen verbietet und die Unterzeichner zur Abrüstung verpflichtet. Deutschland gehört ebenfalls zu jenen Staaten, die die Beratungen ablehnen. Die Bundesrepublik vertritt die Position, dass es auf dem Weg zu einer Welt ohne Atomwaffen effektiver sei, Schritt für Schritt vorzugehen, anstatt den großen Wurf mit einem generellen Verbotsabkommen anzustreben. Dieser Ansatz wird bei den jetzt am UNO-Hauptsitz begonnen Verhandlungen von insgesamt 123 Mitgliedstaaten unterstützt.