Bei den Vereinten Nationen in New York haben Verhandlungen über ein Verbot von Atomwaffen begonnen.

Der Hohe Repräsentant für Abrüstungsfragen, Kim, erklärte zur Eröffnung, die nukleare Abrüstung sei kaum jemals so dringend gewesen wie in der heutigen Zeit. Mehr als 100 UNO-Mitgliedsstaaten unterstützen die Verhandlungen. Österreich, Irland und Brasilien haben sich besonders dafür eingesetzt. Zahlreiche andere Staaten lehnen das Vorhaben dagegen ab, unter ihnen die Atommächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Auch Deutschland nimmt nicht an den Beratungen teil.



Die US-amerikanische UNO-Botschafterin Haley erklärte vor Journalisten, ein Atombomben-Verbot würde diejenigen Staaten entwaffnen, die sich für Frieden und Sicherheit einsetzten, während Übeltäter sich nicht daran halten würden. Nordkorea würde frohlocken, sagte Haley bei einem gemeinsamen Auftritt mit Vertretern Großbritanniens und Frankreichs. Die Gespräche sollen mindestens bis Juli dauern.