Die EU-Außenbeauftragte Mogherini hat sich zuversichtlich geäußert, dass das Atomabkommen mit dem Iran auch nach dem Rückzug der USA eine Zukunft hat.

Die europäischen Vertragspartner könnten keine Garantien geben, hätten aber viel guten Willen gegenüber dem Iran, sagte Mogherini in Brüssel. Sie hatte gestern Abend gemeinsam mit den Außenministern Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands sowie des Iran über eine Rettung des Abkommens beraten.



Der iranische Außenminister Sarif erklärte nach dem Gespräch, man sei auf dem richtigen Weg. Viel werde nun davon abhängen, was in den nächsten Wochen erreicht werde. Der Iran fordert von den europäischen Vertragsunterzeichnern Garantien für den Erhalt der wirtschaftlichen Vorteile, vor allem der Sanktionserleichterungen.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.