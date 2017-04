China hat seinen Chefunterhändler für den Atomstreit mit Nordkorea zu Beratungen nach Südkorea geschickt.

Das teilte das Außenministerium in Seoul mit. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap soll es bei den Gesprächen auch um die Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea gehen. Eine solche Maßnahme wird in Peking kritisch gesehen.



Nordkorea unterhält ungeachtet internationaler Proteste seit Jahren ein Atomwaffenprogramm. Erst kürzlich hatte Pjöngjang einen neuen Raketentest unternommen. US-Außenminister Tillerson machte in mehreren Interviews deutlich, dass Washington eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel anstrebe. Der Luftschlag gegen das syrische Militär sei auch eine Warnung an das Regime in Nordkorea gewesen.