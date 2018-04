Die Ankündigung Nordkoreas, seine Atom- und Raketenprogramme auszusetzen, ist weltweit auf Zustimmung gestoßen.

UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einem vertrauensbildenden Schritt, der den Weg frei mache für eine friedliche Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Ähnlich äußerte sich die chinesische Regierung. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini betonte, Nordkorea sei offenbar gewillt, sich den Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates zu beugen.



Bundesaußenminister Maas bezeichnete den angekündigten Verzicht Nordkoreas auf weitere Atom- und Raketentests als Schritt in die richtige Richtung.

Zugleich forderte der SPD-Politiker, Nordkorea müsse sein gesamtes Nuklear- und Raketenprogramm in einer - so wörtlich - "verifizierbaren Weise" offen legen.



Nach Jahren der atomaren Aufrüstung hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in der vergangenen Nacht erklärt, ab sofort würden alle Nuklear- und Raketentests ausgesetzt. Das Land sei bei der Entwicklung von Atomwaffen erfolgreich gewesen und konzentriere sich nun auf seine wirtschaftliche Entwicklung.



Die Ankündigung erfolgte unmittelbar vor einem geplanten Treffe Kim Jong Uns mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon am kommenden Freitag. Auch mit US-Präsident Trump ist eine Zusammenkunft geplant. Südkorea erklärte, die angekündigte Abrüstung werde sich positiv auf die Atmosphäre der Gipfeltreffen auswirken.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.