Ein Schiff für den Transport von Atommüll hat heute früh in Neckarwestheim abgelegt.

Nach Angaben der Polizei startete der sogenannte Schubverband auf dem Neckar ohne Zwischenfälle Richtung Obrigheim in Baden-Württemberg zum stillgelegten Atomkraftwerk. Dort soll morgen die Verladung von drei Castor-Behältern auf das Schiff erfolgen.



Der Transport wird von Booten der Wasserschutzpolizei begleitet. Hunderte Beamte sichern den Einsatz. Die Beförderung der Castor-Behälter per Schiff ist heftig umstritten. Für den Vormittag haben Atomkraftgegner eine Mahnwache in Gundelsheim angekündigt.