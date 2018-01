Die Niederlande, Belgien und Deutschland sind einer Studie zufolge auf einen möglichen Unfall in einem Atomkraftwerk nur unzureichend vorbereitet.

Die Länder müssten ihre Katastrophenpläne besser abstimmen und die Bürger besser informieren, heißt es in einer niederländischen Expertise. Auf dem Papier sei die Zusammenarbeit zum Teil geregelt. Aber wenn es ein Atomunglück geben sollte, werde die Kooperation nicht so gut verlaufen, erklärte der Untersuchungsrat zu Sicherheitsfragen in Den Haag. Alle drei Länder ergriffen unterschiedliche Maßnahmen, um Bürger vor Strahlungen zu schützen. - Anlass der Studie waren schwere Sicherheitsmängel bei zwei belgischen Atomreaktoren im Grenzgebiet. Die Sicherheit der Kraftwerke wurde nicht untersucht.

31.01.2018