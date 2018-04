Kurz vor seinem USA-Besuch hat der französische Staatspräsident Macron US-Präsident Trump aufgefordert, am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten.

Der Vertrag zwischen dem Iran und den fünf UNO-Vetomächten sowie Deutschland sei zwar nicht vollkommen, sagte Macron dem Sender Fox News. Er frage sich aber, welch bessere Möglichkeiten es gebe. Macron verwies darauf, dass kein Plan B existiere, um nukleare Ambitionen des Irans zu stoppen.



Die Islamische Republik droht damit, bei einem Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem 2015 geschlossenen Abkommen die Urananreicherung wieder aufzunehmen. Zudem würde man weitere drastische Maßnahmen in Erwägung ziehen, sagte der iranische Außenminister Sarif in New York. Trump will das Abkommen aufkündigen, wenn nicht bis zum 12. Mai neue Einschränkungen für das iranische Raketenprogramm vereinbart werden.

