UNO-Generalsekretär Guterres hat vor einer Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran gewarnt.

Solange man keine bessere Alternative habe, sollte man an der Vereinbarung festhalten, sagte Guterres der BBC. Es gebe aber gute Gründe für weitere Verhandlungen mit Teheran, da sich die Region in einer sehr gefährlichen Lage befinde.



Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, rief die Bundesregierung auf, sich für ein Spitzentreffen zur Rettung des Atomabkommens einzusetzen. An einer solchen Runde sollten neben Deutschland die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und die EU teilnehmen, meinte

Ischinger im ARD-Fernsehen. - US-Präsident Trump hat wiederholt damit gedroht, die Vereinbarung mit dem Iran aufzukündigen. Bis zum 12. Mai will er darüber entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.