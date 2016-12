Atomwaffen USA und Russland verschärfen Rhetorik

"Bis die Welt zur Vernunft kommt": Donald Trump, künftiger US-Präsident. (dpa / picture-alliance / Albin Lohr-Jones)

Der designierte US-Präsident Trump hat die Bedeutung des atomaren Militärprogramms seines Landes hervorgehoben.

Auf Twitter schrieb er, die USA müssten ihre nuklearen Fähigkeiten erheblich verstärken, bis die Welt in Sachen Atomwaffen - Zitat - "zur Vernunft" komme. Ein Sprecher erläuterte später, Trump habe sich damit auf die Bedrohung durch die Verbreitung von Kernwaffen insbesondere in den Händen von Terroristen und instabilen Regimes bezogen. So müsse das Abschreckungspotenzial der USA verbessert und modernisiert werden, um Frieden durch Stärke zu erzielen.



Zuvor hatte der russische Präsident Putin erklärt, die strategischen Atomwaffen seines Landes müssten gestärkt werden. So müsse Russland etwa Raketen entwickeln, die jedes gegenwärtige und künftige Abwehrsystem überwinden könnten.