Die Behörden im US-Bundesstaat Texas vermuten Familienstreitigkeiten als Motiv für den Massenmord in einer Baptistenkirche.

Die Tat habe keinen rassistischen oder religiösen Hintergrund, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden. Der Schütze habe Probleme mit seiner Familie und den Schwiegereltern gehabt. Er habe seiner Schwiegermutter Droh-Nachrichten geschickt. Diese sei regelmäßige Besucherin der Kirche gewesen, in der der 26-Jährige die Morde beging. Am Sonntag sei sie aber nicht dort gewesen.



Der Täter hatte wahllos auf Gottesdienstbesucher geschossen und 26 Menschen getötet. Etwa 20 weitere wurden verletzt; zehn von ihnen befinden sich in kritischem Zustand.