Bundeskanzlerin Merkel hat den Opfern und Hinterbliebenen des Texas-Attentats ihre Anteilnahme ausgedrückt.

Es sei eine Gewalttat, die alle fassungslos mache, erklärte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Auch das Auswärtige Amt äußerte sich bestürzt. Man verurteile in aller Deutlichkeit diese sinnlose Gewalt gegen friedliche Teilnehmer eines Gottesdienstes.



Bei dem Angriff auf eine Baptistenkirche in Sutherland Springs/Texas waren mindestens 26 Menschen getötet und weitere 30 verletzt worden. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt, da der Täter nach seiner Flucht im Auto tot aufgefunden wurde. US-Präsident Trump teilte während seiner Asien-Reise mit, bei dem Attentäter handele es sich um einen psychisch Kranken. Von einem generellen Waffenproblem in der Gesellschaft der Vereinigten Staaten könne deshalb keine Rede sein.