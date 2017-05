Den Einsatzbefehl erhielt Matthias Motter mit einer Textnachricht auf seinem Mobiltelefon, so wie immer, wenn er als Notfallseelsorger gebraucht wird. Selten ist er alleine im Einsatz.

"Ich habe mich dann zurückgemeldet, also auch per SMS, und dann den Anruf bekommen, dass ich dorthin fahren soll, hab mir dann ein Auto genommen und bin dorthin gefahren", sagt Motter. "Und habe an der Absperrung dann direkt Daniela getroffen, die ebenfalls da gerade ankam."

"Genau, ich habe auch die SMS bekommen und bin dann auch losgefahren und wir haben uns dann direkt an der Absperrung getroffen und sind dann gemeinsam auf die Unfallstelle", sagt Daniela Birk.

Sie ist ebenfalls Notfallseelsorgerin, allerdings keine Theologin wie Pfarrer Motter. Sie gehört seit acht Jahren zum Berliner Kriseninterventionsteam, zusammen mit rund 140 anderen ehrenamtlichen Helfern. Bei dem Einsatz nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz begann es so, wie bei anderen Anforderungen auch: Erst mal erfahren die Notfallseelsorger ziemlich wenig, worum es geht. Sie können allerdings davon ausgehen, dass es keine Bagatellen sind.

Einfach "da sein"

"Die Sorge ist auch immer dabei, ob ich wirklich dem Einsatz gerecht werden und dass ich helfen kann. Das denke ich jedes Mal davor: Kann ich den Menschen helfen? Und: Hoffentlich gelingt es mir", sagt Daniela Birk.

Bei dem Anschlag am Breitscheidplatz hat sie der Einsatzleiter der Feuerwehr erst in einen Großraumbus gebeten. Dort saßen zunächst Menschen, die nur leicht verletzt waren oder die als Zeugen noch unter dem Eindruck des Erlebten standen. Während draußen die Schwerverletzten versorgt wurden, waren die Notfallseelsorger erste Absprechpartner, erläutert Justus Münster, der Leiter der Berliner Notfallseelsorger:

"Wir hatten an dem Abend es ja auch mit sehr vielen Menschen zu tun, die einfach nicht wussten, wo sind meine Angehörigen, wo ist meine Schwester, wo mein Bruder, wo ist meine Tochter, wo mein Sohn, wo meine Mutter, mein Vater. Und in der Situation der Ungewissheit, wo man Informationen haben möchte, standen wir ihnen zur Seite, bis die Informationen da waren oder eben nicht da waren."

Einfach "da sein", auch wenn man keine Antworten hat - weder auf konkrete nach den Verwandten, noch auf vielleicht schwerwiegendere nach dem Warum und "Was ist da geschehen?" - auch für die Notfallseelsorger war der Einsatz bei dem Anschlag am Breitscheidplatz eine Ausnahmesituation.

"Ich konnte erst einmal gar nicht schlafen"

"Bei mir war es auch so, dass ich das auch erst nach einer bestimmten Zeit realisiert habe, also es auch mit meiner Fantasie abgeglichen habe, dann diesen Lkw die ganze Zeit gesehen habe. Und erst nach anderthalb, zwei Stunden wurde mir auch die Tragweite dessen bewusst, was da tatsächlich passiert ist."

Notfallseelsorger und Polizisten nach dem Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz (imago stock&people/olaf Wagner)

Nach Stunden erst in dem großen Bus, dann in einem extra bereitgestellten Hotelsaal, kamen alle spät nach Hause, erinnert sich Justus Münster.

"Ich konnte erst einmal gar nicht schlafen, gar nicht daran zu denken. Ich muss erst mal ein Stück runterfahren von diesem Einsatz, immer auch noch in Sicherheit rekapitulieren: Was macht das jetzt eigentlich mit mir? Kurz noch mal entwerfen: Was macht das mit uns auch als Familie? Was bedeutet das für uns als Berlinerinnen und Berliner. Das sind ja doch andere Dimensionen."

Und am nächsten Tag sind sie wieder zurückgekehrt zum Breitscheidplatz, waren wieder in dem Hotel, das ihnen und den Angehörigen einen Raum als Rückzugsmöglichkeit gegeben hatte. Wieder wollten sie Ansprechpartner sein, sagt Justus Münster.

"Vielleicht melden sich auch noch mal Betroffene, die ein Gespräch wünschen. Und insofern haben wir dann auch an diesem Platz, wo wir die ganze Zeit vertreten waren, die Notfallseelsorge eben auch aufgestellt und sagten: Okay wir begleiten die Menschen in ihrer ersten Ohnmacht und Betroffenheit auch in diesen Gedenkort."

Und es hatten tatsächlich wieder Menschen Gesprächsbedarf, erinnert sich Daniela Birk:

"Als wir raus kamen nach der Gedenkfeier, da kamen noch mal Betroffene auf uns zu und haben mit uns das Gespräch gesucht. Die aus dem Krankenhaus an diesem Tag entlassen wurden und die Gesprächsbedarf hatten als ganze Familie."

Hilfe für die Helfer

Für andere sind sie da, doch auch die Notfallseelsorger selbst müssen es schaffen, mit dem Erlebten und dem Erzählten umzugehen. Intensive Tage sind es auch für sie, anders noch einmal als bei den meisten Einsätzen.

"Es gibt Einsätze, die treffen mich mit ungeheurer Wucht, andere weniger. Also macht der Breitscheidplatz noch mal mehr mit mir als Betreuer."

Notfallhelfer uns Seelsorger im Einsatz nach dem Attentat auf die Manchester Arena (imago stock&people/Zumba Press)

Das ging nicht nur Justus Münster so. Alle etwa 50 am Breitscheidplatz eingesetzten ehrenamtlichen Kriseninterventionshelfer und Notfallseelsorger besuchten deswegen eine dreistündige Nachbesprechung. Für alle war es ein besonderer Einsatz gewesen. Denn meist sind sie alleine bei einem Notfall, manchmal auch zu zweit oder zu dritt. Diesmal waren sie gleich über mehrere Tage mit etlichen Dutzend Kollegen vor Ort. Und dann spielte auch das Ungewöhnliche an dem Einsatz eine Rolle: Bei einem Anschlag war vorher noch keiner, auch nicht bei einem Unglück mit so vielen Betroffenen.

Solche Treffen werden nach jedem Einsatz angeboten. Sie helfen, das Erlebte erst einmal rational zu verarbeiten. Es geht um organisatorische Belange, die beim nächsten Mal besser laufen sollten. Zum Beispiel die Weitergabe von Informationen über verletzte oder vermisste Angehörige, eine bessere Aufteilung von Aufgaben, wenn bei einem Einsatz so viele Notfallseelsorger gleichzeitig da sind.

Doch auch die emotionale und psychologische Aufarbeitung ist wichtig.

"Da kommt tatsächlich einiges zusammen. Das die Grundhaltung, mit der wir reingehen, ist ja eine sehr empathische. Allerdings natürlich auch mit einer professionellen Distanz. Aber das schützt nicht vor einer sekundären Traumatisierung an der Stelle. Und dann müssen wir natürlich auch sehr stark aufpassen, denn auch wir wissen alles, was wir in einem Einsatz sehen, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken, und vielleicht wird es ja auch zu unserem."

Vorbereitung durch intensive Ausbildung

Mitfühlend sein, aber die Ereignisse dann doch nicht so nahe heran lassen, dass sie belasten - das ist die Herausforderung, auf sich die Notfallseelsorger durch eine intensive Ausbildung vorbereiten: Eine 80-stündige Schulung müssen sie absolvieren, so sieht es eine deutschlandweite Vereinbarung vor. In Berlin sind es noch einmal 30 Stunden mehr. Dabei lernen sie auch, ihre eigenen Grenzen zu sehen. Zum Beispiel, sich nicht verantwortlich für Unglücke zu fühlen, sondern, dass sie eine Situation vorfinden, die sie erst einmal akzeptieren müssen. Zum Beispiel, als vor etlichen Jahren etliche Menschen bei einem Feuer erstickten. Die Feuerwehr hatte ihnen Anweisung gegeben, in den Räumen zu bleiben und die Fenster zu öffnen. Weil sie kein Deutsch verstanden, stürmten die Bewohner jedoch aus den Türen ins verrauchte Treppenhaus, wo sie dann ums Leben kamen. Ein tragischer Einsatz auch für die Notfallseelsorger - aber erst einmal keine Schuldzuweisungen oder Überlegungen, was wäre gewesen, wenn zum Beispiel jemand von ihnen mit den entsprechenden Sprachkenntnissen früher dort gewesen wäre. "Es ist, wie es ist", lautet die Maxime. Das gehört zum psychologischen Rüstzeug.

Die Helfer haben zudem sehr individuelle Lösungen entwickelt. Daniela Birk, zum Beispiel:

"Man vergisst nie die Orte, wo man zu einem Einsatz war. Wenn man daran vorbei fährt, dann kommen kurz Bilder und Gefühle zurück. Beim Breitscheidplatz war es anderes. Da bin ich bewusst noch mal zurück an diesen Ort und habe mich noch mal in die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gesetzt, weil ich das Bedürfnis hatte, eine Art Abschluss, also... wird natürlich immer im Gedächtnis bleiben, aber ich habe eine Kerze angezündet, und ich habe für mich eine Art Abschluss gesucht."

Einen Rahmen, einen Abschluss finden - das ist eine Möglichkeit für die Notfallseelsorger, mit dem Erlebten fertig zu werden. Dann spielt noch das private Umfeld eine Rolle. Matthias Motter:

"Ich glaube die Haupthilfe, damit ich diese Arbeit tun kann ist, dass ich mit meiner Frau darüber reden kann. Und ich kann diese Arbeit auch nur tun, weil ich weiß, wo ich hin kann mit meiner Sorge. Und da spielt mein Glaube einfach eine ganz große Rolle, der auch eine Motivation ist, das zu tun. Dass ich als Christ sagen kann, wo meine Grenzen sind, wo die Grenzen dessen sind, was ich in dieser Welt sehe. Da hat Gott immer noch Möglichkeiten und dem kann ich das auch befehlen. Und das hilft mir sehr in der Verarbeitung. Klingt jetzt etwas komisch, aber diese Arbeit hat mich sehr viel dankbarer noch werden lassen. Für all das Schöne, was wir zusammen erleben, weil wir alle in dieser Arbeit immer erleben, wie schnell sich ein Leben ändern kann und wie schnell etwas passieren kann, wo niemand oder man selber auf jeden Fall nichts dafür kann. Und plötzlich ist alles anders."