In der Abgas-Affäre bei Audi gerät nach Presseinformationen auch der VW-Vorstandsvorsitzende Müller ins Visier der Justiz.

Bei der Razzia am vergangenen Mittwoch habe die Staatsanwaltschaft Unterlagen in seinem Wolfsburger Büro beschlagnahmen lassen, scheibt die "Bild am Sonntag". Müller ist Aufsichtsratschef bei Audi. Insgesamt hätten die Ermittler die Namen von 47 Konzern-Mitarbeitern aufgelistet, die in die Affäre verwickelt sein könnten. Darunter befindet sich demnach neben Müller auch Audi-Chef Stadler. Gesucht werde nach Hinweisen zum Abgas-Skandal und der Frage, ob und wann Aufsichtsräte und Vorstände bei Audi von illegalen Praktiken wussten oder womöglich aktiv an ihnen mitwirkten.



Als Beschuldigte würden Müller und Stadler nicht geführt, heißt es weiter. Die Justiz ermittele derzeit gegen unbekannt.