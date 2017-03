In der Abgas-Affäre bei Audi soll auch VW-Chef Müller ins Visier der Justiz geraten sein.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, wurden am vergangenen Mittwoch bei Durchsuchungen in seinem Wolfsburger Büro Unterlagen beschlagnahmt. Müller sitzt dem Audi-Aufsichtsrat vor. Insgesamt hätten die Ermittler die Namen von 47 Konzern-Mitarbeitern aufgelistet, die in die Affäre verwickelt sein könnten. Darunter befindet sich demnach neben Müller auch Audi-Chef Stadler. Beide würden aber nicht als Beschuldigte geführt.