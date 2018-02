Im Zuge der Diesel-Abgasaffaire hat die Münchener Staatsanwaltschaft weitere Wohnungen und Büros durchsucht.

Betroffen seien auch zwei ehemalige Vorstände von Audi, teilte ein Sprecher mit. Es bestehe der Verdacht, dass die Beschuldigten einen wesentlichen Anteil daran gehabt hätten, die Fahrzeuge mit manipulierten Diesel-Motoren auf den Markt zu bringen. Bereits Anfang des Monats hatte es bei Audi Durchsuchungen gegeben. Nach den bisherigen Ermittlungen wegen Abgasmanipulationen in den USA rücken jetzt auch die in Europa verkauften Autos mit Sechszylinder-Dieselmotoren in den Fokus.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.