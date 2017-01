Auf der Zielgeraden Trump von Obama im Weißen Haus empfangen - erste Ausschreitungen

Der scheidende US-Präsident Obama und seine Frau Michelle begrüßen das künftige Präsidentenpaar Trump vor dem Weißen Haus. (AFP / Jim Watson)

Der scheidende US-Präsident Obama hat seinen Nachfolger Trump unmittelbar vor dessen Vereidigung im Weißen Haus empfangen.

Anwesend waren auch die beiden Ehefrauen Michelle und Melania. Letztere wird künftig die Rolle der First Lady der Vereinigten Staaten einnehmen. Zuvor hatten Trump und sein designierter Stellvertreter Pence einen Gottesdienst in einer nahegelegenen Kirche besucht, der schon zum offiziellen Teil der Feierlichkeiten zählte. Bereits am frühen Morgen hatte Trump getwittert, dass seine Arbeit nun beginne. Im Anschluss an das Treffen im Weißen Haus geht es zum Kapitol, wo Trump den Eid als 45. Präsident der USA abglegen wird. Am Rande kam es zu ersten Ausschreitungen. Vermummte und in Schwarz gekleidete Trump-Gegner warfen Auto- und Fensterscheiben ein. Die Polizei setzte Tränengas ein.



Im Vorfeld erhielt er aus vielen Teilen der Welt Willensbekundungen zur Kooperation. Entsprechend äußerten sich unter anderem die Bundesregierung, die Europäische Kommission, Russlands Regierungschef Medwedew und der japanische Ministerpräsident Abe.