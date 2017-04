Außenminister Gabriel ist zu einem Besuch im Irak eingetroffen.

In der Hauptstadt Bagdad will er heute der irakischen Regierung Hilfe beim Wiederaufbau der von der Terrororganisation Islamischer Staat zurückeroberten Gebiete anbieten. - Der Besuch findet unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. In Bagdad kommt es fast jeden Tag zu Terroranschlägen. - In Erbil im Norden des Landes sind 140 Bundeswehrsoldaten stationiert, die kurdische Armeeangehörige für den Kampf gegen den IS ausbilden.