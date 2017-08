Aufbruch zu den Sternen 40 Jahre Start von Voyager 2

Vor 40 Jahren, am Vormittag des 20. August 1977, stieg eine Titan-IIIE/Centaur-Rakete in den Himmel über Cape Canaveral. An ihrer Spitze befand sich die gut 800 Kilogramm schwere Raumsonde Voyager 2, die innerhalb von zwölf Jahren insgesamt vier Planeten im äußeren Sonnensystem erkunden sollte.

Von Hermann-Michael Hahn