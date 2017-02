Geht noch was in dieser Großen Koalition? Es muss noch was gehen! Den Partnern in Berlin ist das mehr als bewusst: Bei der inneren Sicherheit raufen sich Union und SPD gerade noch einmal zusammen – bezeichnenderweise nur wenige Stunden, nachdem CDU und CSU Angela Merkel offiziell zu ihrer gemeinsamen Kanzlerkandidatin ausgerufen haben.

Nationale Kraftanstrengung

Die Kanzlerin spricht von einer "nationalen Kraftanstrengung" und beschwört damit eine gemeinsame Linie der künftigen Konkurrenten. Tatsächlich könnte es allein der AfD nutzen, sollte die Frage der Sicherheit nun in den Wahlkampf gezogen werden. Zu eklatant waren die Versäumnisse, die der Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz ans Licht gebracht hat.

Eine bessere Überwachung sogenannter Gefährder wird daher schnell kommen. Auch die SPD kann sich einer elektronischen Fußfessel nicht verweigern, selbst wenn einige Parteilinke bis heute darauf verweisen, dass ein solches Hilfsmittel den Anschlag nicht verhindert hätte. Druck üben Union und SPD nun auf die Länder aus. In deren Händen liegt es, für eine konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber zu sorgen - nach wie vor erfolgt die Umsetzung der Ausweisung allzu unterschiedlich. Zudem werden die Möglichkeiten der Abschiebehaft ausgeweitet werden.

Stellt ein Richter eine "Terrorgefahr" fest, kann ein Verdächtiger in Haft genommen werden, notfalls auch länger als drei Monate, sollten das Herkunftsland die nötigen Papiere nicht schnell genug ausstellen. Manchen Linken geht auch das zu weit, Warnungen vor einer "Gesinnungshaft" machten die Runde. Der Fall Anis Amri aber zeigt, dass sich die Koalition kaum einer Gesetzesverschärfung verweigern kann. Erstaunlich allerdings, wie sehr sich die SPD nun auch in der Flüchtlingspolitik auf die Union zubewegt.

Alter Vorschlag

Fraktionschef Thomas Oppermann wärmt einen alten Vorschlag von Innenminister Thomas de Maiziere auf. Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer aufgegriffen werden, sollen zurück nach Afrika gebracht werden. In Auffanglagern in Tunesien oder Marokko könnten Asylverfahren eingeleitet, die oft tödliche Flucht übers Wasser verhindert werden.

Leider ist Oppermann übers Ziel hinaus geschossen: Das vom Bürgerkrieg geschüttelte Libyen ohne staatliche Strukturen taugt nun wirklich nicht als Platz für eine menschenwürdige Aufnahmeeinrichtung – der Sozialdemokrat musste das nach heftiger Kritik ausdrücklich klarstellen. Ansonsten aber sollte er die Idee mit Christdemokrat de Maiziere weiterverfolgen. Die Rechtspopulisten sitzen beiden im Nacken. Daher gilt trotz des beginnenden Wahlkampfes: Es muss und es wird noch etwas gehen in dieser sich scheidenden Großen Koalition!