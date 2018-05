Das IOC will Einspruch gegen die Aufhebung der lebenslangen Sperren für 28 russische Wintersportler durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS einlegen.

Dafür werde das Internationale Olympische Komitee das Schweizer Bundesgericht anrufen, teilte ein Sprecher mit. Das IOC-Exekutivkomitee hatte den Fall auf der Sitzung in Lausanne diskutiert und das CAS-Urteil als unbefriedigend bezeichnet. Der Sportgerichtshof hatte während der Winterspiele im Februar in Pyeongchang alle Doping-Sanktionen gegen 28 russische Wintersportler aufgehoben. Den Juristen erschien es unzureichend, was das IOC zusammengetragen hatte.

