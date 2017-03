Aufklärungsflüge in Syrien

Der Verteidigungsausschuss des Bundestags will wegen eines Informationslecks in einer geheimen Sitzung die Staatsanwaltschaft einschalten.

Wie mehrere Medien berichten, forderte das Gremium Bundestagspräsident Lammert auf, Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat zu erlassen. In der betreffenden Sitzung war der Ausschuss über einen Angriff der US-geführten Militärkoalition in Syrien mit mindestens 33 Toten informiert worden. Tornado-Flugzeuge der Bundeswehr hatten dazu im Vorfeld Aufklärungsfotos geliefert. Obwohl die Sitzung als geheim eingestuft wurde, gelangten die Informationen an die Öffentlichkeit.