Aufklärungsflüge in Syrien

Die Bundeswehr hat nach Einschätzung von Bundesaußenminister Gabriel nicht den Tod von Zivilisten bei einem Luftangriff auf ein Schulgebäude in Syrien zu verantworten.

Das sagte der SPD-Politiker in einer Bundestagsdebatte in Berlin. Zugleich verteidigte er grundsätzlich den Einsatz militärischer Gewalt zur Konfliktlösung. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass der Verteidigungsausschuss in geheimer Sitzung über den Angriff der US-geführten Koalition informiert worden war. Die Bundeswehr hatte dazu im Vorfeld Aufklärungsfotos geliefert. Nach Angaben syrischer Oppositioneller wurden bei dem Luftangriff vor rund zehn Tagen mindestens 33 Zivilisten getötet.



Kritik kam von der Partei Die Linke. Der außenpolitische Sprecher der Fraktion im Bundestag, van Aken, meinte, wenn die Bundeswehr Bilder mache, die für die Einsätze genutzt würden, müsse man auch mit Angriffen auf Zivilisten rechnen.