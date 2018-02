Freiberg in Sachsen will in den kommenden vier Jahren keine weiteren anerkannten Flüchtlinge mehr aufnehmen.

Die Stadt sieht sich im Vergleich zu anderen mittelsächsischen Kommunen ungerechtfertigt hoch belastet. "Die Stadt stellt 13 Prozent der Einwohner des Landkreises, beheimatet aber aktuell mehr als 70 Prozent der Flüchtlinge", sagte Oberbürgermeister Sven Krüger im Dlf.



Mittlerweile würden der Stadt 300 Kitaplätze und auch Schulräume fehlen, während in benachbarten Gemeinden Wohnungen, Schulen und Kindertagesstätten zur Verfügung stünden, sagte der SPD-Politiker. Den Antrag zum Aufnahmestopp will die Stadt nun bei den zuständigen Behörden stellen. 23 Stadträte hatten sich bei der Abstimmung dafür ausgesprochen, sechs stimmten dagegen und fünf enthielten sich.

