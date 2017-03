Der chinesische Präsident Xi Jinping hat eine rasche Modernisierung der Armee seines Landes angemahnt.

Technologische Neuerung sei der Schlüssel zur Aufrüstung, sagte der Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua vor Militärvertretern in Peking. Demnach strebt China eine weitreichende Modernisierung der Streitkräfte an. Dazu gehörten Tarnkappenjets, neue U-Boote sowie Raketen, die gegnerische Satelliten ausschalten können sollen. Darüberhinaus sprach Xi von Anstrengungen für eine bessere wissenschaftliche und technologische Unterstützung der Armee.



China verfügt über die weltweit größten Streitkräfte. Zuletzt demonstrierte Peking seinen Machtanspruch auch weit vor seinen Küsten - etwa in Gewässern des Südchinesischen Meers, die auch von anderen Staaten beansprucht werden.