Auftritt in Köln

Erneut ist ein Mitglied der türkischen Regierung zu einem Auftritt nach Deutschland gereist.

Sportminister Kilic traf in Köln zu einer Veranstaltung vor etwa 400 Zuhörern ein. Der Abend steht unter dem Motto "Helden unter uns - 15. Juli". Das Datum bezieht sich auf den im vergangenen Jahr gescheiterten Putsch in der Türkei. Ein Sprecher der Organisatoren erklärte, Kilic wolle eine kurze Rede halten, jedoch nicht über das anstehende Referendum zur von Staatschef Erdogan angestrebte Präsidial-Verfassung sprechen. Vor dem Auftritt des Ministers wurden längere Zeit Filme gezeigt, in denen Erdogan gefeiert wird.



Derweil teilte der Vermieter des Saals mit, die Organisatoren hätten ihm schriftlich zugesagt, dass dort eine Kulturveranstaltung und kein Wahlkampfauftritt stattfinde.