Auftritt in Köln

Erneut ist ein Mitglied der türkischen Regierung in Deutschland aufgetreten. Allzu politische Töne vermied er. Sportminister Kilic sprach in Köln vor etwa 400 Zuhörern. Zu hören war auch ein Appell an deutsche Medien.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Helden unter uns - 15. Juli". Das Datum bezieht sich auf den im vergangenen Jahr gescheiterten Putsch in der Türkei. Kilic appellierte unter anderem an die deutschen Medien, sich um ein besseres Verständnis der damaligen Vorgänge zu bemühen. Das türkische Volk habe damals durch mutiges Eingreifen verhindert, dass die Putschisten Demokratie und Rechtsstaat abgeschafft hätten. Über das anstehende Referendum zu der von Staatschef Erdogan angestrebten Präsidial-Verfassung sprach Kilic nicht.



Wahlkampfauftritte türkischer Minister hatten zuletzt für erhebliche Verstimmungen gesorgt. Nach mehreren Absagen durch deutsche Kommunen sprach Ankara verärgert von Nazi-Methoden.