Die Lautstärke ist gleich geblieben, die Eskalation aber erst einmal verschoben. So deutlich, wie bei der Regierungspartei AKP, ist die Änderung der Wahlkampfstrategie bei Erdogan nicht. Doch es gibt sie. Während die AKP bestätigte, dass keine weiteren Ministerauftritte in Deutschland geplant seien, wetterte Erdogan weiter gegen Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen: Er werde alle aus dem Land werfen, die unter dem Deckmantel eines Medienvertreters als Militante agierten oder für ausländische Nachrichtendienste spionierten.

Sollte Europa so weiter machen, tönte Erdogan, werde morgen weltweit kein Europäer mehr in Sicherheit auf die Straße gehen können. Was Erdogan damit genau meint, ließ er offen. Und das dürfte Absicht sein.

Der laute Ton und die markigen Worte sollen signalisieren: Ich mache keinen Rückzieher, ich gebe nicht klein bei. Die Unverbindlichkeit der Worte lässt zum einen vermuten, dass die Drohungen nicht mehr im Zeitraum bis zum Referendum umgesetzt werden sollen. Zum anderen lassen sie Erdogan Spielraum, je nach Ausgang des Referendums zu entscheiden, was vom Angedrohten tatsächlich angewendet werden soll. Seinen Anhängern hat er nichts versprochen, was er unbedingt umsetzen müsste. Und sollte er doch wieder auf Europa zugehen, könnte es heißen, die Drohungen seien gar nicht so gemeint gewesen, sondern falsch interpretiert worden.

Stratege Erdogan hat ein Gespür für die Grenze des Machbaren

Der Stratege Erdogan hat ein Gespür dafür, bis an die Grenze des Machbaren und Erträglichen zu gehen und vielleicht noch einen Schritt darüber hinaus – nur eben nicht weiter. Außerdem erkennt er, wenn ein Pferd tot geritten ist und steigt ab. Die Ankündigung weiterer Ministerauftritte in Deutschland war so ein totgerittenes Pferd.

Mit den absurdesten Provokationen ließ sich zwar die saarländische Ministerpräsidentin und Wahlkämpferin Kramp-Karrenbauer aus der Reserve locken, nicht aber die mitunter zu Coolness neigende Kanzlerin.

Im Gegenteil: Die Ansage der Bundesregierung, den Türken die Stimmabgabe in Deutschland im Falle von Rechtsverstößen zu verbieten, stellte für Ankara ein echtes Problem dar. Denn wie es aussieht, ist Erdogan am 16. April dringend auf die Stimmen aus Deutschland angewiesen. Wohl auch deshalb der Rückzug, der nur nicht nach Rückzug aussehen darf. Also besser nach vorne brüllen und sich langsam rückwärtsschleichen.

Diese verschleierte Kehrtwende hat aber eine Kehrseite: Um glaubwürdig zu bleiben, darf Erdogan hinter bereits umgesetzte Machtdemonstrationen nicht zurückfallen. Für den inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel wird das bedeuten, er wird zumindest bis nach dem Referendum in Untersuchungshaft bleiben können. Und wird dort nicht einmal seine Stimme abgeben können, obwohl er auch türkischer Staatsbürger ist. Denn Häftlinge dürfen nicht wählen. Wie praktisch für Erdogan, dass gerade jetzt so viele seiner Gegner im Gefängnis sitzen.