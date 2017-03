Eine Woche nach dem Auftritt des türkischen Außenministers Cavusoglu in Hamburg hat sich der nächste politische Vertreter in der Hansestadt angesagt.

Nach Angaben der Behörden wird die stellvertretende Vorsitzende der Regierungspartei AKP, Hotar, am Sonntag für drei Tage erwartet. Ob er während seines Aufenthaltes für das Verfassungsreferendum in der Türkei werben wolle, sei nicht bekannt, hieß es von Seiten der Polizei. - Auch in Baden-Württemberg sind in diesem Monat noch Auftritte türkischer Politiker geplant. Als Orte wurden Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe genannt.



Als erstes Bundesland will das Saarland Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker untersagen. In Saarbrücken erklärte Ministerpräsidenten Kramp-Karrenbauer, sie werde nicht warten, bis der Bund die Frage grundlegend regele. Im Saarland sind derzeit allerdings keine Termine mit türkischen Politikern bekannt.