Die Türkei setzt als Reaktion auf die Auftrittsverbote für ihre Minister die diplomatischen Beziehungen zu den Niederlanden auf höchster Ebene aus.

Der stellvertretende Regierungschef Kurtulmus sagte, alle geplanten Begegnungen auf Ministerebene und höher würden vorerst abgesagt. Flugzeugen mit niederländischen Diplomaten an Bord werde die Landung verweigert. Der Botschafter van Rij dürfe zudem erst wieder einreisen, wenn die Regierung in Den Haag die Bedingungen der Türkei erfülle. Ankara fordert eine offizielle Entschuldigung der Niederlande.



Der türkische Präsident Erdogan kündigte an, das Auftrittsverbot für seine Minister in den Niederlanden vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen. Er warf in einem Fernsehinterview zudem Bundeskanzlerin Merkel vor, kurdische Terroristen zu unterstützen. Regierungssprecher Seibert bezeichnete die Vorwürfe als erkennbar abwegig. - Der österreichische Bundeskanzler Kern bekräftigte im ORF, auch sein Land wolle Wahlkampfreden türkischer Politiker nicht hinnehmen. Werbeauftritte für die demokratiefeindliche türkische Verfassungsreform in Österreich seien eine Pervertierung der Versammlungsfreiheit.