August Wilhelm Schlegel Cheftheoretiker der Romantiker

Die Idee einer Weltliteratur, wie sie Goethe vorschwebte, hat niemand so repräsentiert und propagiert wie der am 5. September 1767, vor 250 Jahren, in Hannover geborene August Wilhelm Schlegel. Der Schriftsteller und Philologe wurde zum Begründer einer neuen, vergleichenden Literaturwissenschaft.

Von Christian Linder