Passen Glaube und Vernunft zusammen?

Christina aus der Au, Kirchentagspräsidentin und Theologin: Ja, Glaube und Vernunft passen zusammen, weil auch der glaubende Mensch nicht anders kann als sein Leben im Zusammenhang mit Gott vernünftig denkend zu verstehen. Das bedeutet nicht, dass mit Hilfe dieser Vernunft die Existenz Gottes aus dem Nichts heraus rational bewiesen werden könnte, aber der Glaube selbst will verstehen, was er glaubt. Und das ist die Aufgabe der Theologie, die in der Auseinandersetzung mit den säkularen Wissenschaften Philosophie, Orientalistik, Geschichte, Psychologie die Aussagen des Glaubens reflektiert und systematisiert. Und auch wer diese Voraussetzungen nicht teilt, wer nicht an Gott glaubt, kann sich auf theologische Überlegungen einlassen. Und wer an Gott glaubt, den führen seine Forschungen dazu, den Glauben tiefer und besser zu verstehen.

Alfred Grosser, Politikwissenschaftler und Autor ("Le Mensch"): Nein, Glaube und Vernunft passen nicht zusammen. Ich habe viel Bewunderung für die Christen, die aus Ihrem Glauben leben. Aber wenn sie die Vernunft anwenden würden der Schrift gegenüber, dann würden sie eingestehen, dass zum Beispiel die Thora Erfindungen hat, dass die Grausamkeiten der Hebräer glücklicherweise nicht stattgefunden haben, dass es Abraham wahrscheinlich nicht gegeben hat, und dass im Evangelium die Wahrheit steht, weil man glaubt, es stehe die Wahrheit drin. Was keine logische Sache ist. Wenn zum Beispiel Jesus bei den schlafenden Jüngern etwas zu Gott sagt. Wer hat das gehört? Niemand. Es ist erfunden. Es ist wissenschaftlich nicht haltbar. Aber jenseits der Vernunft glaubt der Gläubige daran.

Warum sollen Christen Gott dafür danken, wenn er sie vor einer Katastrophe verschont, dürfen ihn aber nicht für die Katastrophe verantwortlich machen?

Christina Aus der Au: Ich fand es schon als Kind schwierig, beim Mittagessen zu beten, weil ich dachte: Was beten die, die kein Essen haben? Gott ist nicht allmächtig. Gott hat einen Teil seiner Macht abgegeben, als er den Menschen erschaffen hat. Er kann nicht eingreifen, er leidet mit.

Alfred Grosser: Glauben Sie wirklich, Gott hat den Menschen erschaffen? Die ersten sechs Tage (die Erschaffung der Welt laut der Bibel) sind ein wunderschönes Gedicht, wunderschön, aber ein Gedicht.

Sind Atheisten Gläubigen gegenüber hochmütig, halten Sie die für unreif?

Grosser: Hochmütig sind die Christen, die immer Erklärungen haben. Ich behaupte nicht, alles zu verstehen. Die Christen antworten immer mit Gott, wenn man sagt: "Es ist nicht klar."

Aus der Au: Es gibt schon hochmütige Atheisten. Es gibt diese Welle des neuen Atheismus, die aus den USA und Frankreich kommt. Die glauben, die Vernunft und die Wissenschaft für sich gepachtet zu haben. Aber abgesehen davon erlebe ich nicht so viel Hochmut, weder auf Seiten meiner säkularen Gesprächspartner noch auf Seiten der Christen. Ich glaube nicht, dass ich alles erklären kann.

Ist Religion eine Ressource der Moral?

Grosser: Nein. Die Religionen waren im Großen und Ganzen kämpferisch. In Regensburg hat der frühere Papst Benedikt gesagt, der Islam habe sich mit dem Schwert verbreitet. Was hat denn die katholische Kirche 2000 Jahre lang getan?

Aus der Au: Aber es gibt auch säkulare Aggression, ohne die Religion verteidigen zu wollen. Das ist so. Christlich sein heißt nicht automatisch, ein besserer Mensch zu sein. Aber der Humanismus hat sich auch nicht unabhängig von der christlichen Tradition entwickelt.

500 Jahre Reformation – sind nicht Unerbittlichkeit und Überlegenheitsgefühl ein Kern der Religion und nicht Nächstenliebe und Humanismus?

Grosser: So ist es.

Aus der Au: Nein, das sind Begleiterscheinungen überall dort, wo Menschen denken, sie müssten ihre religiösen Erkenntnisse zur Welterklärung machen, wo daneben keine andere Richtigkeit Platz hat. Deshalb ist mir der Unterschied zwischen Wahrheit und Richtigkeit wichtig. Für mich ist Gott keine Welterklärung, sondern eine Beziehung. Es hat auch immer Menschen gegeben, die nicht mit Gewalt, sondern mit dem Wort Menschen überzeugen wollten.

Grosser: Ja, aber zu den Menschen gehörte Luther begrenzt und Calvin überhaupt nicht.

Buchtipp: Alfred Grosser, Le Mensch, Dietz Verlag 2017