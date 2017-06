Eine Anlage, in der man Pflanzen setzen, pflegen und wachsen sehen kann, andererseits aber ein "Sehnsuchtsgarten", in dem es blühen und wuchern soll - so beschreibt der französische Kartograph Alain Manesson-Mallets 1683 die künstliche Landschaftsarchitektur seiner Zeit. Dieses gedankliche Bild übersetzte der in Aachen geborene Komponist Philipp Maintz 2016 beim Komponieren seines Orchesterstücks "hängende gärten". Gemeint ist, Musik müsse sich aus Musik entwickeln. Neben Werken von Johannes Brahms und Béla Bartók wurde Maintz’ Komposition am 28. Mai 2017 vom Deutschen Symphonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Christoph Eschenbach uraufgeführt. In seinem Stück, so der Komponist, lasse er Formbestandteile in verschiedenen Tempi nach und nach ineinander verwachsen.

Philipp Maintz

hängende gärten (UA)

Béla Bartók

Violinkonzert Nr. 2

Johannes Brahms

Symphonie Nr. 2 D-Dur

Leonidas Kavakos, Violine

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Christoph Eschenbach

Aufnahme vom 28. Mai 2017 aus der Berliner Philharmonie