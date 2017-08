In "Die Leiden des jungen Werther" verarbeitete Goethe sowohl eine eigene unglückliche Liebesbeziehung als auch die eines Freundes, die mit dessen Selbstmord endete - nicht ahnend, dass sich gerade durch den tragischen Schluss des Romans mehrere unglücklich verliebte Männer angeregt fühlten, ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Im Entstehungsort Wetzlar fasste Jules Massenet 1886 den Entschluss, "Werther" zu vertonen. An der Pariser Opéra Comique als "reizlos" abgelehnt, kam das Stück erst 1892 an der Wiener Hofoper heraus. Von dort eroberte es sämtliche großen Bühnen und gilt heute als bekannteste Oper Massenets. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Werkes und des 175. Geburtstages des Komponisten hatte die Wiener Staatsoper in dieser Spielzeit "Werther" auf ihr Programm gesetzt.

Jules Massenet

"Werther", Oper in 4 Akten (Ausschnitte)

Ludovic Tézier, Bariton - Werther

Sophie Koch, Mezzosopran - Charlotte

Adrian Eröd, Bariton - Albert

Maria Nazarova, Sopran - Sophie

Alexandru Moisiuc, Bass - Amtmann

Chor und Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Frédéric Chaslin

Aufnahme vom 31. März 2017 in der Staatsoper Wien