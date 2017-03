Das Internationale Auschwitz-Komitee hat mit Entsetzen auf die Einstellung der Ermittlungen gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden Höcke wegen Volksverhetzung reagiert.

Der stellvertretende Präsident des Komitees, Heubner, sprach in Berlin von einer skandalösen Fehlentscheidung, die Rechtsextreme noch ermutige. Überlebende des Holocausts seien irritiert und fassungslos.



Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte gestern erklärt, weder der Verdacht auf Volksverhetzung noch auf Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener hätten sich bestätigt. Bei den Ermittlungen ging es um eine Rede des thüringischen AfD-Landesvorsitzenden im Januar in Dresden. Höcke hatte mit Blick auf das Gedenken an die NS-Verbrechen von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" gesprochen und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. Er selbst erklärte später, missverstanden worden zu sein.