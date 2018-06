Bei neuen gewaltsamen Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel hat es Tote und Verletzte gegeben.

Das Gesundheitsministerium in Gaza spricht von drei Toten und mehr als 500 Verletzten. Knapp hundert Menschen seien von scharfer Munition getoffen worden. Die israelische Armee äußerte sich nicht zu einer Verwendung scharfer Munition, erklärte aber, man ergreife Maßnahmen zum Schutz der Grenze. An mehreren Orten an der Grenze hätten Palästinenser Reifen verbrannt und explosive Gegenstände geworfen.



Das Nationale Komitee des "Marsches der Rückkehr" hatte zu der palästinensischen Protestkundgebung aufgerufen. Anlass ist der Beginn des Sechstagekriegs vor 51 Jahren. Israel hatte damals unter anderem den Ost-Teil Jerusalems, den Gaza-Streifen und das Westjordanland erobert.

