In der US-Regierung gibt es Medienberichten zufolge Pläne, illegal eingewanderte Eltern systematisch von ihren Kindern zu trennen.

Ein entsprechender Gesetzentwurf werde im Heimatschutzministerium vorbereitet, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Vorgesehen sei, Mütter und Väter bis zur Entscheidung über ihre Asylanträge in Gewahrsam zu halten. Die Kinder müssten in dieser Zeit in die Obhut der Behörden oder von Verwandten gegeben werden. Bisherige Praxis ist es, illegal eingewanderte Familien nur kurz festzuhalten und sie dann bis zur Klärung ihres Status auf freien Fuß zu setzen. Präsident Trump hatte angekündigt, dies zu ändern. Ziel ist es den Berichten zufolge, Familien von der illegalen Einwanderung in die USA abzuschrecken.



Nach Recherchen des Fernsehsenders MSNBC sollen für das neue Verfahren 20.000 zusätzliche Haftplätze eingerichtet werden.