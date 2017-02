Auslandsreise Gabriel zu Gesprächen in Österreich und Italien erwartet

Gabriel reist heute zu politischen Gesprächen nach Österreich und nach Italien (picture alliance / Peter Steffen/dpa)

Außenminister Gabriel reist heute zu Gesprächen nach Österreich und nach Italien.

Bei den Treffen mit seinen Kollegen Kurz in Wien und Alfano in Rom geht es um die Zukunft der EU und die Flüchtlingspolitik. Gabriel sagte, selten zuvor hätten so viele Fliehkräfte gleichzeitig an der EU gezerrt. Es werde darum gehen, die Europäische Union zukunftsfest zu machen. Das werde nur funktionieren, wenn man auch bei schwierigen Fragen wie dem Umgang mit der Flüchtlingskrise Kompromisse schließe.