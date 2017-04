Ausprobieren im Container "Platzprojekt" zieht Kreative und Stadtplaner nach Hannover

Ob in der Geschäftswelt oder im Kulturbereich: Neue, erfolgsversprechende Ideen brauchen kreativen Raum, sich zu entwickeln und oft nur wenig Geld und Hilfe, um zu gedeihen. In Zeiten von Wohnungsnot scheint es großen Städten jedoch an geeigneten Orten zu mangeln, Hürden und Risiken für junge Unternehmer und Kreative sind meist hoch.

Von Susanne Schrammar