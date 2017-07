Der nachträgliche Entzug der Akkreditierung für Journalisten beim G20-Gipfel beschäftigt jetzt auch die Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Voßhoff.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, hat Voßhoff in der Angelegenheit eine Prüfung eingeleitet und die beteiligten Behörden zu einer Stellungnahme aufgefordert. Um das Vorgehen von Sicherheitsorganen und Bundespresseamt konkret bewerten zu können, soll den Angaben zufolge zunächst der genaue Sachverhalt geklärt werden.



32 Journalisten, die bereits für die Berichterstattung in Hamburg zugelassen waren, hatten ihre Akkreditierung kurzfristig wieder verloren. Einige waren erst an der Tür zum Medienzentrum abgewiesen worden. Berichten zufolge lag den Polizisten dazu eine Namensliste vor, die von Umstehenden einsehbar war. Der Grünen-Abgeordnete Ströbele stellte dazu eine Anfrage bei der Bundesregierung. Diese müsse Gründe nennen, warum sie Akkreditierungen entzogen oder nicht erteilt habe.