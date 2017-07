Der nachträgliche Entzug der Akkreditierung für Journalisten beim G20-Gipfel sorgt weiter für Diskussionen.

Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, vier der insgesamt 32 betroffenen Reporter hätten zuvor in den Kurdengebieten der Türkei gearbeitet. Zwei von ihnen seien in der Kurdenhochburg Diyarbakir wegen des Verdachts, Spione oder Provokateure zu sein, kurzzeitig inhaftiert worden. In der Zeitung heiß es weiter, der zeitliche Ablauf bei Zulassung und kurzfristigem Entzug der Akkreditierung löse Zweifel an der Darstellung der Bundesregierung aus, wonach die Sicherheitsbedenken ausschließlich aus eigenen Erkenntnissen deutscher Behörden resultierten.



Zuvor hatte es bereits Spekulationen gegeben, dass möglicherweise die Informationen türkischer Sicherheitsbehörden Anlass für den Entzug der Akkreditierung gewesen sein könnten. Regierungssprecher Seibert hatte dem wiedersprochen.