Der Bremer Landesverband der AfD will das gegen den Thüringer Vorsitzenden Höcke eingeleitete Ausschlussverfahren per Parteitagsbeschluss kippen.

Ein entsprechender Antrag wurde für das in rund zwei Wochen stattfindende Delegiertentreffen am frühen Nachmittag in Köln eingereicht, teilte ein Sprecher mit. - Höcke hatte in einer Rede unter anderem eine -Zitat- "dämliche Bewältigungspolitik" in Deutschland kritisiert und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert.