Parteiinterne Unterstützer des Thüringer AfD-Vorsitzenden Höcke wollen nach Presseinformationen das gegen ihn eingeleitete Ausschlussverfahren kippen.

Dazu strebe der Bremer Landesverband einen Beschluss auf dem kommenden Bundesparteitag an, schreibt die "Bild"-Zeitung. Ziel sei eine Weisung an den Bundesvorstand, das Verfahren gegen Höcke nicht weiter zu verfolgen. Zur Begründung führen die Antragsteller demnach an, durch einen Ausschluss sei die Erfolgsgeschichte der AfD bedroht und die Partei während des gesamten Wahlkampfes belastet.



Höcke hatte in einer Rede unter anderem eine - Zitat - "dämliche Bewältigungspolitik" in Deutschland kritisiert und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert.