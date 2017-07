"Die Alternative wäre gewesen, es zu tolerieren," so Malchow. Die Polizei habe nicht zum ersten Mal mit Vermummten aus dem Schwarzem Block zu tun. "Wir wissen ja, dass in der Anoynmität Straftaten geplant und durchgeführt werden." Deswegen sei es richtig gewesen, von vorneherein zu versuchen, den Block von der friedlichen Gruppe zu trennen. Die Polizei habe die Aufgabe, das Versammlungsrecht der friedlich Demonstrierenden zu gewährleisten und Straftaten zu verhindern.

Im Vorfeld solcher Veranstaltungen gebe es immer Gespräche mit dem Veranstalter. Dabei werde auch darauf hingewiesen, dass Straftaten wie das Vermummem zu unterlassen seien. Die Veranstalter seien mit in der Pflicht, so Malchow. Er kritisierte den Veranstalter, der sich im Vorfeld zur Gewaltfreiheit nicht geäußert habe. "Damit trägt er auch dazu bei, dass solche Veranstaltungen nicht friedlich ablaufen können."

Am Donnerstagabend (6.7.2017) war es in Hamburg bei Demonstrationen zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Kundgebungsteilnehmern gekommen. Zunächst hatten sich etwa 12.000 Menschen versammelt, um gegen die Politik der G20 zu protestieren. Weil sich unter ihnen auch etwa 1.000 Vermummte befanden, stoppte die Polizei den Zug. Dabei setzte sie Korrespondentenberichten zufolge Gewalt ein. Aus dem Teilnehmerfeld wurden Flaschen geworfen und Feuerwerkskörper gezündet. Auf beiden Seiten wurden Dutzende Menschen verletzt, jedoch niemand lebensbedrohend. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen.