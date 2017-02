Ausschreitungen DFB-Präsident Grindel fordert "Aufstand der Anständigen"

Dortmunder Fans entrollen vor Spielbeginn auf der Südtribüne Spruchbänder, mit denen sie den RB Leipzig kritisieren. (dpa picture alliance / Ina Fassbender)

Nach den Ausschreitungen beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig hat der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Grindel, einen "Aufstand der Anständigen" gefordert.

Man könne jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern müsse sich klar von der Gewalt distanzieren, hieß es in einer Stellungnahme des DFB. Bei den Zusammmenstößen waren am Samstag mindestens zehn Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben griffen Dortmunder Fans Beamte und die Anhänger von RB Leipzig mit Steinen, Flaschen und Leuchtraketen an.



Auch Borussia Dortmund kündigte Konsequenzen an. Man sei dabei, die Täter zu ermitteln, und werde dafür sorgen, dass sich die Gewalt nicht wiederhole, sagte BVB-Geschäftsführer Watzke. Bundesinnenminister de Maiziére forderte eine schnelle und harte Reaktion der Justiz.