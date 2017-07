Bundesinnenminister de Maiziere hat das Vorgehen der Polizei bei den schweren Krawallen in Hamburg in der Nacht auf Samstag verteidigt.

Der Rechtsstaat habe die Kontrolle nicht verloren, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Bei dem Ausmaß der Gewalt, die nur darauf gerichtet sei, willkürlich möglichst große Schäden zu verursachen, könne auch bei bester Vorbereitung nicht jede Ausschreitung sofort erfolgreich unterbunden werden.



Nach Ansicht von Bundesaußenminister Gabriel schaden die Krawalle Deutschlands Ansehen in der Welt. Es habe eine - so wörtlich - "Orgie an Brutalität" gegeben, schreibt der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für dieselbe Zeitung. Dies dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben.