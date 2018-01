Nach der Einigung der Bundestagsfraktionen auf die Vergabe der Vorsitze in den Ausschüssen hat die AfD bereits ihre Kandidaten benannt.

Den Vorsitz im wichtigen Haushaltsausschuss soll der Abgeordnete Boehringer übernehmen, teilte die AfD-Fraktion mit.



NDR und WDR berichteten nach Bekanntgabe der Personalie, Boehringer habe in zahlreichen E-Mails Islamhetze betrieben. Er habe Verschwörungstheorien verbreitet und fremdenfeindliche Ressentiments geschürt.



Die Leitung des Rechtsausschusses soll nach Willen der AfD der Thüringer Jurist Brandner erhalten. Als Vorsitzenden in den Ausschuss Tourismus will die AfD ihren Politiker Münzenmaier schicken.



Ungeachtet der offenen Regierungsbildung hatten sich die Fraktionen im Deutschen Bundestag über den jeweiligen Vorsitz in den Fachausschüssen geeinigt. Die Ausschüsse waren in der vergangenen Woche eingesetzt worden. In der kommenden Woche sollen sie sich konstituieren.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.